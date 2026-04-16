Lazio, Kamada choc: "Dovevo restare, ma Lotito..."
16.04.2026 11:00 di Christian Gugliotta
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Alla vigilia di Fiorentina - Crystal Palace, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League, Daichi Kamada ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista giapponese, ora in forza ai The Eagles ma con un passato italiano nella Lazio, ha parlato della sua esperienza nella Capitale, ricordando anche il suo addio. Queste le sue parole:
"Lazio? Lì ho vissuto un bellissimo anno, non so cosa sia successo poi alla fine. Ho avuto anche dei momenti difficili, ma sembrava tutto fatto per rimanere, poi ripeto non so cosa è successo tra il mio procuratore e Lotito, ma mando un saluto a tutti i tifosi biancocelesti".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.