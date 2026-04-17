Lazio, Rambaudi: "Napoli? Sarri risparmierà qualcuno verso l'Atalanta"

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© foto di Federico De Luca 2026

Alla vigilia di Napoli - Lazio, Roberto Rambaudi ha parlato della sfida a Radiosei, analizzando la possibile gestione di Sarri in vista dell'imminente semifinale contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

“Domani gara importante, ma meno di quella di mercoledì. Vediamo quale sarà la strategia di Sarri. Nella mia testa, qualcuno che vorrà fare a giocare a Bergamo e magari ha qualche problemino, non lo vedremo, non credo che andrà a rischiare. Gara sì importante quella del Maradona, ma che non dice niente alla Lazio. Ad ogni modo, Sarri non ha nemmeno grosse scelte però qualcuno che può risparmiare, immagino che lo risparmierà".

"Su Gila e Zaccagni il discorso è più ampio, a questo punto della stagione salvaguardi il discorso fisico. Doppia a Patric? Direi di no, se gioca a Bergamo domani magari può fare mezz’ora".

"Il Napoli ha migliorato anno dopo anno, questa poi anche per loro è stata una stagione particolare, piena di infortuni. Lukaku? Non è mai stato troppo amato a Napoli, ma per il gioco di Conte è importantissimo. Chi della Lazio potrebbe giocare titolare nel Napoli? Gila e direi anche Romagnoli. Pure Tavares che col gioco propositivo davanti è un fattore”.