Roma, caos Gasperini in conferenza: sbatte la porta e va via in lacrime
17.04.2026 15:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Non certo una conferenza stampa classica quella di cui è stato protagonista l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini. Dopo mezz’ora, molto difficile, e ricordando i nove anni trascorsi sulla panchina dell’Atalanta si è commosso e non è più riuscito a proseguire.
Con le lacrime agli occhi il tecnico ha abbandonato la sala stampa aggiungendo: “Non sono una brutta persona se sono stato 9 anni a Bergamo e 8 a Genova”, poi andando via ha sbattuto la porta con un calcio chiudendo così la conferenza.
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Jessica Reatini
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