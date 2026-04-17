La Serie A non è per i giovani: Italia fanalino di coda in Europa
RASSEGNA STAMPA - La Serie A non è un paese per giovani e questa certo non è una novità ma i dati sono, da questo punto di vista allarmati.
Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i giocatori stranieri nel nostro campionato rappresentano il 68.30%. Guardando però al numero dei ragazzi Under 21 italiani che militano il nostro campionato il dato di aggira attorno a 2.50%, contro il 2.60% della Premier. A guidare la classifica in questo senso sono Francia (8.40%), Germania (4.90%) e Spagna (3.70%).
Guardando ai debuttanti, anche in questo caso il nostro campionato resta il fanalino di coda dei Top 5 in Europa con 18 Under 21 italiani che hanno calcato per la prima volta i campi della Serie A a dispetto dei 21 della Premier, i 36 della Bundesliga, i 48 della Liga e i 59 della Ligue 1.
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