Calciomercato | Immobile prepara il clamoroso ritorno? Le ultime

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Ciro Immobile è tornato a Pescara negli scorsi giorno. L'attaccante del Paris FC si è preso qualche ora di libertà per seguire la sua ex squadra sugli spalti durante la partita contro la Sampdoria. La sua presenza all'Adriatico ha, ovviamente, stimolato i sogni di alcuni tifosi del Delfino che, dopo il ritorno di Insigne da giocatore e quello di Verratti in società, vorrebbero riabbracciare anche l'ex bomber della Lazio.

Sogni che, però, non hanno trovato conferma, almeno per il momento, tra le parole del preside Sebastiani che ha negato ai taccuini del Centro oggi correlazione tra la presenza di Immobile a Pescara e un suo ritorno: "Immobile mi ha chiamato la mattina ne mi ha chiesto se poteva venire. Gli ho detto che 'doveva' venire. Ma non ha nessun significato per il futuro se non ribadire che tutti i giocatori che hanno vestito questa maglia restano legati alla squadra e alla città". Per il momento Immobile resta al Paris FC, ma non è escluso che a fine stagione proprio Insigne e Verratti possano alzare il telefono e provare a convincerlo.