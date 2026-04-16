Calciomercato Lazio | Il Marsiglia è su Zaccagni: la posizione della società

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RASSEGNA STAMPA - Quanto è mancato a questa Lazio. In un'annata così complicata, nella quale è rimasta solo la Coppa Italia a cui aggrapparsi, è pesata tanto l'assenza di Mattia Zaccagni, che fin dall'estate è stato continuamente frenato da problemi fisici. Nonostante le gare di campionato saltate per infortunio siano state "appena" sei, quando è sceso in campo, il capitano biancoceleste ha mostrato solo a piccoli sprazzi la sua qualità, faticando a compiere quelle giocate che lo hanno reso il leader tecnico di questa squadra.

Ha grande bisogno di lui Sarri, che per le battute finali di questa stagione spera di riaverlo nella condizione migliore possibile. Zac accelera in vista della semifinale di Bergamo per lasciarsi alle spalle la lesione muscolare rimediata prima della sosta, ma nel frattempo anche le sirene del mercato hanno iniziato a risuonargli intorno. Su di lui c'è il Marsiglia che, mentre è in lotta per un posto in Champions, ha iniziato a sondare il terreno.

La Lazio, riporta Il Messaggero, non chiuderà le porte all'OM ed è disponibile ad ascoltare eventuali offerte. Una cessione di Zaccagni lascerebbe un vuoto tecnico difficile da colmare nell'organico biancoceleste, ma l'ultima annata perennemente condizionata da infortuni potrebbe portare la società a decidere di sacrificare il proprio capitano.