Napoli - Lazio, dirige Zufferli: i precedenti con l'arbitro di Udine

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© foto di Federico De Luca 2026

Sarà Luca Zufferli a dirigere la sfida tra Napoli e Lazio, in programma sabato 18 aprile alle 18:00 allo stadio Maradona e valida per la trentatreesima giornata di Serie A.

Il fischietto friulano ha già incrociato la squadra biancoceleste in 4 occasioni con un bilancio a favore della Lazio, che ha infatti ottenuto tre successi a fronte di una sconfitta e zero pareggi. L’ultima sfida risale al 30 gennaio 2026, quando i biancocelesti vinsero in casa contro il Genoa per 3-2. Nell’unico incrocio diretto da Zufferli in trasferta, però, la Lazio ha portato a casa una sconfitta contro il Parma.

Bilancio favorevole anche per il Napoli, che in 4 confronti diretti da Zufferli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. L’ultimo incrocio risale in questo caso al successo per 2-0 contro il Milan del 18 dicembre 2025 in Supercoppa. Il fischietto di Udine non ha mai diretto in carriera una gara tra la Lazio e il Napoli.