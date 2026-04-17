Napoli - Lazio, Maradona sold-out e il ritorno di De Laurentiis: i dettagli
Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia dopo il soggiorno negli Stati Uniti e sarà domani allo stadio Maradona per la sfida contro la Lazio in programma alle ore 18. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che aggiunge come il presidente azzurro abbia deciso di tornare a seguire da vicino la squadra in una gara importante per consolidare la zona Champions, contro la formazione guidata dall’ex Maurizio Sarri. La sua presenza potrebbe rappresentare anche l’occasione per un confronto con Antonio Conte, con cui nei prossimi giorni si inizierà a discutere del futuro e delle intenzioni del tecnico, legato al Napoli ancora da un anno di contratto.
Ma non solo: il clima nello stadio sarà caldissimo anche per la presenza di tanti tifosi, tanto da arrivare al sold-out. Alla vigilia del match, non ci sono più biglietti disponibili sulla piattaforma Ticketone. Dopo l’affluenza registrata contro il Milan, tutti i posti sono stati nuovamente esauriti, confermando il forte entusiasmo attorno alla squadra di Conte.