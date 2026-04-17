Roma, Gasperini: "Le parole di Ranieri? Non me l'aspettavo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Roma - Atalanta, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, nella quale ha commentato le parole pronunciate da Claudio Ranieri prima della sfida contro il Pisa. Questa la sua risposta:

"Vi anticipo, tanto so che me lo chiederete. C'è stata un'intervista venerdì scorso di Ranieri che ha creato delle situazioni, per me è stata una sorpresa incredibile. Non c'è mai stato un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che abbiamo fatto, che nei rapporti tra noi due. Non me lo aspettavo".

Gasp ha poi proseguito: "In tanti mesi non avevo mai ricevuto questi toni. Da quel momento mi sono preoccupato, intanto, di non risponde e, poi, di cercare di non creare nessun tipo di danno e difficoltà alla squadra o ai tifosi della Roma. Domani è importante, abbiamo ancora chance per l'Europa.La cosa importante è questa. Gradirei che parlassimo solo di campo".