Lazio, tre anni da imbattuta al Maradona: ma i precedenti sono a sfavore
Si avvicina un’altra giornata di Serie A, con la Lazio che questa volta sarà impegnata allo stadio Maradona sabato 18 aprile alle ore 18:00 per sfidare il Napoli nella trentatreesima giornata di campionato. Quella contro i partenopei è una sfida che vanta ben 169 precedenti già in archivio. Sfide che vedono numeri con i biancocelesti leggermente in svantaggio con 53 vittorie contro le 64 del Napoli, a fronte di 52 pareggi.
Bilancio che si fa ancor più pesante guardando solo i precedenti in Campania: in 84 incroci a Napoli, infatti, la Lazio ha portato a casa un totale di 19 vittorie, 26 pareggi e ben 39 sconfitte. Nonostante ciò, dopo sei sconfitte consecutive negli ultimi tre incroci sotto il Vesuvio sono arrivate altrettante vittorie per i biancocelesti.
L’ultimo confronto tra le due squadre risale però a una sfida interna, quella del 4 gennaio 2026, quando la Lazio perse 2-0 all’Olimpico contro il Napoli.