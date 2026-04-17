Fiorentina, Meluso: "Salvezza? I tifosi possono accendere un cero"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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© foto di FEDERICO SERRA

Mauro Meluso, ex direttore sportivo che ha lavorato anche a Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella settimana che precede lo scontro tra le due squadre e ha analizzato anche il lavoro che è stato fatto dalla Fiorentina: "Non sono solito giudicare perché non ho elementi oggettivi e ho un ottimo rapporto sia con Pradè che con Paratici, però mi sono fatto un'idea. Intanto la Fiorentina nel futuro deve rivedere qualcosa nel reparto difensivo, e questo la dice lunga su cosa penso: secondo me ci sono giocatori sopravvalutati lì dietro".

Ci sono stati anche altri problemi.

"Le dimissioni di Palladino e l'incertezza iniziale hanno influito molto. Pioli non è riuscito a entrare nella testa squadra ed è strano abbia fallito il suo obiettivo. Si sono innescate una serie di problematiche che hanno portato questa stagione a essere così difficoltosa. Fermo restando che da un certo punto in poi la squadra ha cambiato marcia. Secondo me oggi i tifosi della Fiorentina possono accendere un cero perché la squadra è salva".