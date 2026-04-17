Napoli, Conte punta la Lazio: ballottaggio in difesa, Anguissa verso la panchina
RASSEGNA STAMPA - Il Napoli si prepara a scendere in campo in vista della gara contro la Lazio in programma sabato 18 aprile alle 18.00.
Ancora qualche dubbio di formazione per mister Conte che, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare alcuni interpreti in difesa con Beukema in vantaggio su Juan Jesus insieme a Bungiorno centrale e Olivera a sinistra.
A destra ballottaggio tra Gutierrez e Politano con lo spagnolo leggermente in vantaggio. Accanto a Lobotka dovrebbe esserci McTominay, con Anguissa che dovrebbe quindi partire dalla panchina, e Alisson Santos.
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