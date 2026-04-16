FORMELLO - Lazio divisa tra Napoli e Atalanta: tutte le riflessioni di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - L’impegno di campionato prima della Coppa Italia, ogni scelta è una gestione in vista della semifinale con l’Atalanta. Gila, tornato in gruppo ieri, verso un utilizzo parziale a Napoli, potrebbe dividersi il minutaggio con Romagnoli, un tempo a testa in coppia con Provstgaard. Riflessioni in corso in difesa e in tutti gli altri reparti. I terzini saranno Lazzari a destra con uno tra Tavares e Pellegrini, Sarri riflette sugli sforzi da far sostenere al portoghese a ridosso dei due match ravvicinati. Marusic è finito ko per una lesione muscolare, ci vuole un recupero-lampo per mercoledì prossimo, a oggi le speranze sono poche.

A centrocampo Patric o Cataldi in regia, anche in questo caso le mosse sono legate all’impegno di Coppa. Stesso discorso per Basic e Dele-Bashiru, fondamentale per caratteristiche a Bergamo. Il croato è tornato a Firenze dopo due mesi di stop, si alterneranno anche al Maradona. Davanti Maldini potrebbe essere di nuovo risparmiato, è alle prese con un’infiammazione al ginocchio destro, tornerà titolare contro la sua ex squadra, all’andata aveva servito l’assist per il vantaggio di Dele-Bashiru. Dia in pole su Ratkov per il posto da centravanti. Ballottaggio aperto tra Isaksen e Cancellieri, a sinistra Zaccagni deve completare il rodaggio iniziato al Franchi.