Roma, altro scontro tra Gasperini e Ranieri a Trigoria: cos'è successo

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Di nuovo contro. A Trigoria ci sono due fazioni: da una parte quella di Gasperini, dall'altra quella di Ranieri. Ormai tra i due lo strappo è insanabile, alimentato ancora di più dall'ultimo caso accaduto alla Roma. Si tratta delle condizioni di Wesley, fermo dallo scorso 30 marzo per una lesione al flessore e che ancora oggi non si è allenato.

Come riportato da gazzetta.it, il tecnico lo rivorrebbe in gruppo da giorni, anche da prima della sfida contro il Pisa. I test a cui si è sottoposto, però, non hanno convinto i medici giallorossi, per questo resta in dubbio per l'Atalanta. Nemmeno Ranieri ha dato l'ok al ritorno nel weekend del brasiliano, che spinge per tornare e spera in una convocazione. Gasperini avrebbe anche insistito cercando l'appoggio di Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin, ma non è servito a nulla.

Due sere fa, inoltre, l'allenatore e il senior advisor sono andati di nuovo allo scontro proprio riguardo agli infortuni: il primo considera tardivi i recuperi, il secondo affrettati. Non c'è modo di recuperare il rapporto: a fine stagione uno dei due andrà via. E la società sicuramente modificherà lo staff medico visti i tanti problemi fisici di quest'anno.