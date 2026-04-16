Europa League | Crolla il Bologna, poker Aston Villa. Tutte le semifinaliste
Tre gol all’andata, quattro al ritorno. Il Bologna crolla sotto i colpi dell'Aston Villa e saluta non senza amarezza l’Europa League. Gara senza storia a Birmingham con i padroni di casa che dominano in lungo e in largo e si impongono con i gol di Watkins, Buendia, Morgan Rogers e Konsa. Un'eliminazione pesante per la squadra di Italiano che perde, nel complessivo, con un pesantissimo passivo di 7-1.
Dopo il Friburgo, che nel pomeriggio ha eliminato il Celta Vigo, volano in semifinale anche il Braga, che rimonta il 2-0 iniziale del Betis Siviglia vincendo 4-2, e il Nottingham Forest che batte di misura il Porto per 1-0 grazie al gol di Morgan Gibbs-White.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.