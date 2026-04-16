Lazio, Sarzanini: "Ho solo una speranza per la prossima stagione..."

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Enrico Sarzanini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il momento in casa Lazio: dalla protesta dei tifosi, fino al futuro della squadra e di Maurizio Sarri.

PROTESTA - "Credo che sia una protesta legittima fatta da persone che non vogliono andare allo stadio per una serie di motivi. Sappiamo che questo crea un disagio a una dirigenza che reagisce in questo modo. Le persone che stanno contestando sono decine di migliaia, è una protesta compatta che non può passare inosservata. In passato la Lazio ha ottenuto anche dei risultati. Nel calcio di oggi ci sono investitori importanti, quindi sei chiamato a investire se vuoi vincere. Altrimenti il rischio è che resti nell'anonimato. Io credo che Lotito vada avanti perché crede che questa sia la strada giusta. Non ho visto nessun passo in avanti, la mano non è mai stata tesa verso i tifosi".

IL FUTURO DELLA LAZIO - "L'unica speranza sulla prossima stagione è che a bocce ferme si riesca a ragionare a mente lucida, serena e tranquilla. Lo spero per il bene della Lazio, dei tifosi, della squadra e dell'allenatore perché questa è una situazione insostenibile. Questo è un auspicio, ma non vedo un varco su come possa cambiare la situazione. Chi la cambia? Sarri ci avrebbe potuto provare. Dopo quello che abbiamo visto in questi ultimi due mesi, con questo botta e risposta a distanza, non so quanto Sarri possa andare avanti. Lui è legato all'ambiente Lazio, lo ha dimsotrato anche con le parole, però credo che sia molto complicato in questo momento andare avanti. Credo che sia un rapporto deteriorato, che sia difficile andare avanti".