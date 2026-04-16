Euro 2032, Uva: "L'Italia avrà i suoi stadi, niente allarmismi"
L’Uefa executive director di Euro 2032 per l’Italia Michele Uva ha parlato sul palco de “Il Foglio a San Siro 2026” toccando il tema di Euro 2032 che l’Italia dovrebbe ospitare insieme alla Turchia.
“Devo puntualizzare che l’Italia avrà i cinque stadi, non siamo in ritardo e non servono allarmismi. Dobbiamo lavorare, oggi ci sono otto stadi che sono in linea con la tempistica: la Figc a fine luglio deciderà i cinque stadi da scegliere tra questi otto, più altri due che probabilmente si aggiungeranno, poi trasmetterà alla Uefa il dossier e a ottobre saranno decise le sedi”.
“Cerchiamo di fare da collanti in un percorso leggermente complicato, però non possiamo perdere l’Europeo e qui dico che non lo perderemo. Attenzione: non necessariamente l’Europeo deve avere Milano, può esserci anche senza”.
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