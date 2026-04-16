Portanova, confermata la sentenza di primo grado: condannato a 6 anni

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La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato Manolo Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale di gruppo.

In primo grado, il Tribunale di Siena aveva condannato Manolo Portanova e lo zio a sei anni di reclusione. Lo scorso 2 marzo, il sostituto procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza.

“È assurdo sono 5 anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove. Non mi fermerò perché credo nella giustizia”, queste le parole del calciatore della Reggiana.

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