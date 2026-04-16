Ex Lazio | Nesta pronto a ripartire in panchina: "Spero che mi chiami..."

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Dopo l'esperienza dello scorso anno al Monza, Alessandro Nesta è attualmente senza squadra. Ma l'ex difensore della Lazio non vede l'ora di ripartire e aspetta una nuova esperienza in panchina, come ha spiegato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Di seguito le sue parole.

"Ora faccio l'allenatore, mi dà botte di adrenalina. Mia moglie pensa che sono pazzo, io invece spero che mi chiama la Serie B e riparto. Il calcio è la nostra vita. Se il nostro calcio si ammala, è un peccato. Riportarlo su è difficile. Il calcio ha bisogno della Nazionale. La prima esperienza come allenatore l'ho fatta a Miami, abbiamo costruito un club, è stato una figata. Stavo nella Serie B americana, all'inizio mi arrabbiavo sempre, non avevo ancora ucciso la parte da calciatore che era in me. Poi ho imparato e ho capito come fare. La trasformazione è stata graduale".