Lazio, Paglia spiega: "Ecco cosa dovrebbe fare Lotito"
16.04.2026 18:30 di Simone Locusta
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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Guido Paglia ha parlato di Claudio Lotito e di ciò che potrebbe fare per migliorare la situazione. Di seguito le sue parole.
"Essere il presidente della Lazio significa avere delle responsabilità! In una situazione del genere dovrebbe stare a Formello per cercare di ricreare quel clima di collaborazione che oggi non esiste. Non ci sono altre soluzioni. Se non vuole fare un passo indietro, allora dovrebbe provare a fare un passo in avanti".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.