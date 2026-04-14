Open Var | Fiorentina - Lazio, Tommasi: "Noslin ha simulato! Bravo Fabbri"

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© foto di Federico Gaetano

Riguardo a Fiorentina - Lazio non si parla d'altro se non che dell'episodio del secondo tempo e del contatto tra Mandragora e Noslin in area di rigore. L'arbitro Fabbri ha prima mostrato il cartellino giallo all'attaccante biancoceleste per simulazione e poi confermato la sua decisione dopo la revisione al Var. Nell'ultimo episodio di Open Var, il componente della CAN Dino Tommasi ha spiegato la decisione del direttore di gara e quanto accaduto in campo. Di seguito le loro dichiarazioni.

"Fabbri molto risoluto e molto bravo, ha arbitrato bene. In questa decisione conferma la sua scelta di campo, era piazzato benissimo, vicino. Ha ammonito per simulazione, che è quando cerchi di trarre in inganno l'arbitro accentuando il contatto. Qui c'è una chiara accentuazione di un contatto minimo, lo vediamo dalla caduta di Noslin ed è bravo Fabbri nella valutazione di campo e nel confermare la sua decisione dopo l'OFR. Ovviamente avremmo preferito che non fosse stato richiamato di fronte a una tale situazione".

"Notiamo anche l'ingerenza dell'AVAR che non lascia l'interpretazione e l'analisi della situazione ma entra subito. Noi diamo sempre indicazione di lasciare l'analisi al VAR per sciogliere eventuali situazioni dubbiose e poi a supporto l'AVAR in un secondo momento eventualmente. Noslin? La reazione è eccessiva per quello che è il contatto. Addirittura Mandragora prova a togliere subito il piede nel momento dell'intervento. Alla fine Paterna ha fatto bene a lasciare la scelta a Fabbri senza forzare, la centalità dell'arbitro è essenziale. In questo caso non dovevamo avere dubbi, lasciamo la scelta agli arbitri. L'ausilio del Var deve esserci solo come 'second chance' per situazioni non risolte inizialmente sul terreno di gioco".