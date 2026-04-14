Lazio, Marusic out: salta il Napoli e non solo. Per l'Atalanta in Coppa Italia...
14.04.2026 08:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - L'emergenza prosegue, da inizio stagione non si è mai fermata. La Lazio continua a perdere pezzi, uno dopo l'altro. La quota degli infortuni è salita a 41, l'ultimo è quello di Marusic. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il terzino biancoceleste ha accusato una lesione muscolare: rimarrà ai box per circa due-tre settimane.
Sarà molto difficile, quindi, vederlo a Bergamo in Coppa Italia contro l'Atalanta. Con ogni probabilità sarà costretto a saltare anche quella gara, oltre ovviamente al Napoli in campionato. L'ennesimo problema da risolvere per Sarri in questa stagione travagliata.