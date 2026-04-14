"Gasperini ha bocciato Hojlund e Rowe": il retroscena sulle parole di Ranieri
14.04.2026 10:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Negli ultimi giorni si è parlato molto delle parole di Claudio Ranieri nel prepartita di Roma e Pisa, in cui il senior advisor allude ad alcuni giocatori bocciati da Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, l'ex tecnico giallorosso si riferiva a due colpi in particolare: Rasmus Hojlund, con cui Massara aveva preso contatti con il Manchester United e Jonathan Rowe, lasciato andare poiché il l'allenatore giallorosso gli avrebbe preferito Sancho.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.