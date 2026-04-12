Lazio, la squadra è partita per Firenze: c'è una novità tra i convocati - FOTO
12.04.2026 18:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La Lazio è partita alla volta di Firenze, dove domani chiuderà la trentaduesima giornata di Serie A. Contro la Fiorentina Maurizio Sarri dovrà fare i conti con le solite assenze, ma potrà quanto meno contare sul recupero di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste, come testimoniato dai post social della società (che non ha ancora comunicato in convocati ufficiali) è partito insieme alla squadra alla volta del capoluogo toscano e domani sarà a disposizione del Comandante. Almeno dalla panchina.