Napoli, Rrahmani in dubbio e non solo: le ultime verso la Lazio
14.04.2026 10:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Dopo il giorno di riposo concesso da Conte, il Napoli riprende gli allenamenti a Castel Volturno in vista della gara contro la Lazio, in programma sabato alle 18 al Maradona. È da valutare il possibile rientro di Rrahmani: come riportato da Il Corriere dello Sport, le sue condizioni verranno valutate quotidianamente fino alla vigilia. Non ci sarà invece Di Lorenzo, che dovrebbe tornare a fine mese. Out anche Lukaku, Neres e Vergara.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.