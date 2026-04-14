De Laurentiis: "Conte ct? Sono sicuro che non lascerà Napoli all'ultimo minuto"

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Nella lunga intervista rilasciata a The Athletic il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha toccato molti temi, tra cui, la possibilità che il tecnico Antonio Conte lasci il Napoli per tornare sulla panchina dell’Italia.

“Conte è una persona molto seria. Ha un contratto con me, non mi abbandonerà mai all'ultimo minuto perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Questo Napoli fortissimo è pur sempre una sua creazione, quindi ucciderebbe il suo bambino abbandonandolo proprio all'ultimo minuto”.

“Magari decide subito e dice di voler andare ad allenare l'Italia. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare la Nazionale ci penserei cento volte".

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