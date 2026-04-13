Lazio, Sarri a LSC: "Sconfitta immeritata. Il rigore? Fabbri mi ha detto..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Al termine della sfida tra Fiorentina e Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni:

“C’è rammarico perché la partita l’abbiamo avuta in mano completamente e ci ritroviamo una sconfitta immeritata per quello che si è visto. Abbiamo preso gol quando la partita era sotto gestione, avevamo avuto due o tre palle gol. Qualcosa a livello di ripartenze abbiamo concesso, ma la squadra ha fatto anche cose buone. Negli ultimi 20 metri eravamo in difficoltà a scardinare il blocco basso. Dispiace per il risultato, ma la prestazione non mi è sembrata di basso livello”.

“Il mancato rigore? Fabbri mi ha detto che lui all’inizio pensava non ci fosse proprio il contatto, poi il Var ha visto che c’era, ma secondo lui troppo lieve per concedere il calcio di rigore. Posso esser anche d’accordo su questo ragionamento. Però il metro di giudizio dell’ultimo anno è che questi sono stati tutti decretati rigori. Si facciano una domanda e si diano una risposta. Questo per il metro di giudizio fi questa stagione è rigore”.

“Ratkov? È una soluzione da adottare per uno spezzone di partita. Non abbiamo una struttura che può reggere questo modulo, ma per il finale può essere una soluzione”.