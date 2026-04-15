Lazio, Baiano: "Sarri ct dell'Italia? Lo vedo più come allenatore da campo, vi spiego"
15.04.2026 23:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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© foto di Federico De Luca 2026
Francesco Ciccio Baiano, ex giocatore del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli sulla questione Nazionale, citando anche il nome di Maurizio Sarri nei discorsi che portano alle previsioni sul prossimo ct della futura Italia:
"Io lo vedo più come un allenatore da campo. La Nazionale ha bisogno soprattutto di un gestore, perché in due giorni non puoi costruire molto. Solo in competizioni lunghe come Europei o Mondiali hai più tempo per lavorare. Per preparare una partita in pochi giorni nessuno ha la bacchetta magica, per questo Sarri resta più un tecnico da lavoro quotidiano".