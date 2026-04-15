Lazio, Baiano: "Se De Laurentiis chiamasse Sarri al Napoli potrebbe accettare"
15.04.2026 19:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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© foto di Federico De Luca 2026
Francesco Ciccio Baiano, doppio ex di Napoli e Fiorentina, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, e, tra i vari i temi ha affrontato anche la questione legata al futuro in panchina di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio ed ex tecnico azzurro:
"Sarri tornerebbe al Napoli se De Laurentiis lo richiamasse? Credo che Sarri potrebbe anche accettare, perché Napoli gli è rimasta nel cuore. Però tutto dipenderebbe dal progetto: con un programma serio e condiviso, un ritorno sarebbe possibile".