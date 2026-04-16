Lazio, Agostinelli: "Grosso per il post Sarri? In questo momento..."

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Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del nome di Fabio Grosso come possibile successore di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Che attrattiva è la Lazio oggi anche solo per un tecnico emergente come Grosso? In questo momento, potendo avere richieste anche da altri club, ci penserebbe".

"Se la Lazio fosse ancora quella di qualche anno fa non ci sarebbero molti dubbi. Questo non significa che non verrebbe, ma che se avesse anche altre opzioni potrebbe declinare. Un allenatore come Grosso, visto il momento e le possibilità della Lazio, si potrebbe anche bruciare. In questo momento, se fossi un Grosso tra Lazio e Fiorentina ci penserei. Non c’è più Felipe Anderson, per essere chiari. E tutto quello che sta accadendo a Formello lo vedono anche gli altri. Detto questo, sono certo che se dovesse lasciare Sarri al suo posto arriverebbe un giovane".