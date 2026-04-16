Ex Lazio | Nesta: "Prima litigavo con i romanisti, ora mi vogliono bene"

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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l'ex difensore della Lazio Alessandro Nesta ha parlato del suo rapporto con i tifosi della Roma quando giocava e di come ha riscoperto la Capitale da quando si è ritirato. Di seguito le sue parole.

"Quando giocavo non potevo girare per Roma, era una guerra: il laziale mi fermava, il romanista mi mandava a quel paese e ci dovevo litigare. Per questo non uscivo mai. Ora la città è cambiata, sono tutti turisti. Ora mi faccio dei giri a Roma, è stupenda. Ho riscoperto una città. Il mio posto preferito? Campo de' Fiori. Io non frequento americani, tutti i miei amici sono romani e romanisti. Mi vogliono bene".