Lazio, Mattei scettico: "Atalanta in finale al 70%. Futuro? Se resta Sarri..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del futuro della Lazio e delle prossime due sfide contro Napoli e Atalanta. Di seguito le sue parole.

"Un minimo di gestione Sarri l’ha già fatta a Firenze, togliendo Zaccagni e Basic a l’intervallo. Gila per me non verrà rischiato a Napoli. Sarri vuole fare bella figura, ma sta gestendo gli incerottati per la gara più importante".

"Le riflessioni che si fanno in questo momento fanno capire che la gara di Bergamo è un Everest per la Lazio, soprattutto appunto in questo periodo con l’infermeria che non accenna a svuotarsi. L’Atalanta ha il 70% di possibilità di andare in finale, anche perché questo è il loro primo obiettivo ora".

"Il futuro della Lazio? Servirà la verità, non le solite favole. Il punto di partenza della prossima stagione è l’allenatore: se resta Sarri serve un programma stilato a quattro mani con Lotito. Se sul tecnico ci sono remore, servirà chiarezza. Zaccagni? Se andiamo avanti così, a cedere chi ha mercato, qualità e ingaggio alto, non si andrà avanti. I ricavi della Lazio si possono paragonare a quelli di Udinese, Torino".