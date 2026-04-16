Atalanta, la Nord chiama i tifosi a raccolta: "Vogliamo la Coppa Italia!"
Cresce l’attesa in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio che scenderanno in campo il prossimo 22 aprile per staccare il pass per la finale.
In casa Dea l’ambiente è carico e la tifoseria ha deciso di fare quadrato intorno alla squadra di Palladino e, approfittando dell’allenamento a porte aperte in programma domenica prossima, la Curva Nord ha chiamato a raccolta il pubblico.
“Tutti lo pensano, pochi lo dicono. Mercoledì scendiamo in campo per una semifinale che vale più di una partite…La sfida con la con la Lazio è la porta verso Roma, l’accesso a una finale che vale la Coppa Italia. Non è solo un obiettivo, è il sogno di ogni bergamasco.
Domenica 19/04 - ore 12.30 tutti in curva! Allenamento allo stadio a porte aperte. Spingiamo la squadra verso l’ennesima pagina storica, facciamo sentire cosa significa rappresenta questa città! Noi vogliamo la Coppa Italia!”, questo il comunicato.
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