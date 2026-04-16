Isaksen double face: letale in nazionale, polveri bagnate con la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Media reti da sogno per Gustav Isaksen con la maglia della Danimarca. Il calciatore della Lazio in nazionale ha segnato finora sei reti in quindici presenze, per una media di 2,5 a partita come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.
Numeri migliori anche di quelli visti con la maglia del Midtjylland: con maglia del club danese Isaksen ha messo a segno in totale 33 gol in 139 partite, per una media di una rete ogni 4,21 partite.
La media cala sensibilmente per con la maglia della Lazio. In biancoceleste, infatti, Isaksen ha segnato finora 13 gol in 115 partite, per una media pari a una marcatura ogni 8,8 gare. Numeri decisamente più bassi rispetto al passato, quindi, per il danese. Ma che sono sufficiente per renderlo comunque il miglior marcatore stagionale della squadra biancoceleste.