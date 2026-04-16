Lazio, Lotito può sorridere: nuovi ricavi in arrivo dai diritti tv
RASSEGNA STAMPA - La stagione in corso è ormai agli sgoccioli e in casa Lazio è già tempo di iniziare a programmare il futuro. Per salvare un'annata altrimenti fallimentare, la squadra di Sarri si aggrappa con le unghie e con i denti alla Coppa Italia e proverà a strappare un pass per l'ultimo atto dell'Olimpico settimana prossima, quando a Bergamo andrà in scena la semifinale di ritorno. Prima, però, i biancocelesti se la vedranno con il Napoli al Maradona, dove proveranno a tenere viva la rincorsa a un ottavo posto in campionato che consentirebbe di evitare la fase iniziale di Coppa Italia.
Arrivare tra le prime otto, oltre a non far iniziare in largo anticipo la prossima stagione dei biancocelesti, porterebbe anche più soldi nelle casse del club, un fattore importante per chi, come la Lazio, ha bisogno di forza economica per provare a rilanciarsi. Nell'attesa che finisca la stagione e inizi il mercato, però, Lotito ha già un motivo per sorridere. Come riportato da Il Messaggero, potrà finalmente essere inserito nel bilancio dello scorso 31 marzo il vecchio credito dei diritti tv. Si tratta di una fetta da 10-15 milioni della transazione da 300 con l'IMG, accettata lunedì scorso dalla Serie A.