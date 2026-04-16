Europa e Conference League, Bologna e Fiorentina cercano l'impresa: il programma
16.04.2026 11:30 di Christian Gugliotta
Dopo gli ultimi verdetti espressi dai quarti di finale di Champions League, è ora la volta di quelli di Europa e Conference League. In campo, tra le altre, scenderanno Bologna e Fiorentina, entrambe a caccia di un'impresa dopo i pesanti ko per 1-3 e 3-0 incassati all'andata rispettivamente contro Aston Villa e Crystal Palace. Di seguito tutte le gare in programma.
EUROPA LEAGUE
Celta Vigo - Friburgo, ore 18:45
Real Betis - Braga, ore 18:45
Nottingham Forest - Porto, ore 21:00
Aston Villa - Bologna, ore 21:00
CONFERENCE LEAGUE
AZ Alkmaar - Shakhtar Donestk, ore 18:45
AEK Atene - Rayo Vallecano, ore 21:00
Racing Strasburgo - Mainz, ore 21:00
Fiorentina - Crystal Palace, ore 21:00
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.