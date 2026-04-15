Lazio, parla Matri: "Non c'è programmazione! Dov'è il progetto? E Sarri..."

Dagli studi di Dazn, l'ex centravanti Alessandro Matri ha parlato della gestione societaria della Lazio e del progetto di Lotito e Fabiani, soffermandosi anche sulla posizione e sul futuro di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

“Sembra non esserci programmazione, un grande progetto e l’unità d’intenti tra allenatore e società. Il futuro sarà molto indirizzato su questo. Secondo me Sarri non farà un altro anno così, vuole delle certezze e non so se gli verranno date. C’è da capire cosa vuole la Lazio, qual è il progetto".