Lazio, parla Matri: "Non c'è programmazione! Dov'è il progetto? E Sarri..."
15.04.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dagli studi di Dazn, l'ex centravanti Alessandro Matri ha parlato della gestione societaria della Lazio e del progetto di Lotito e Fabiani, soffermandosi anche sulla posizione e sul futuro di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.
“Sembra non esserci programmazione, un grande progetto e l’unità d’intenti tra allenatore e società. Il futuro sarà molto indirizzato su questo. Secondo me Sarri non farà un altro anno così, vuole delle certezze e non so se gli verranno date. C’è da capire cosa vuole la Lazio, qual è il progetto".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.