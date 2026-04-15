Fiorentina, Vanoli torna sulla Lazio: "Abbiamo dimostrato di essere squadra"
Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina - Crystal Palace, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Parlando dell'approccio necessario per tentare di rimontare il 3-0 ottenuto degli inglesi all'andata, il tecnico viola è tornato anche sulla prestazione disputata nell'ultimo turno di campionato contro la Lazio, esaltando l'atteggiamento dei suoi giocatori:
"Con testa libera sapendo che servirà un'impresa. Ogni tanto per questo non conta tanto la qualità tecnica ma la voglia, fare qualcosa che va oltre, con coraggio e liberi di testa. Dovremmo rischiare, provare e sognare. Nonostante la classifica a volte ci ha impedito di essere liberi in questa competizione, al Franchi a volte ci sono stati delle imprese. Mi dispiace non avere la rosa al completo perché i cambi ci aiutano, ma con la Lazio abbiamo dimostrato di essere squadra".