Fiorentina, Vanoli torna sulla Lazio: "Abbiamo dimostrato di essere squadra"

15.04.2026 15:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Fiorentina, Vanoli torna sulla Lazio: "Abbiamo dimostrato di essere squadra"
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© foto di Federico De Luca 2026

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina - Crystal Palace, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Parlando dell'approccio necessario per tentare di rimontare il 3-0 ottenuto degli inglesi all'andata, il tecnico viola è tornato anche sulla prestazione disputata nell'ultimo turno di campionato contro la Lazio, esaltando l'atteggiamento dei suoi giocatori:

"Con testa libera sapendo che servirà un'impresa. Ogni tanto per questo non conta tanto la qualità tecnica ma la voglia, fare qualcosa che va oltre, con coraggio e liberi di testa. Dovremmo rischiare, provare e sognare.  Nonostante la classifica a volte ci ha impedito di essere liberi in questa competizione, al Franchi a volte ci sono stati delle imprese. Mi dispiace non avere la rosa al completo perché i cambi ci aiutano, ma con la Lazio abbiamo dimostrato di essere squadra".

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.