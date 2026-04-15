Fiorentina, Mandragora: "L'esultanza contro la Lazio è stata liberatoria"

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© foto di Federico De Luca 2026

In vista della sfida di Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace, Rolando Mandragora ha parlato in conferenza stampa, durante la quale è tornato anche sull'importante vittoria conquistata al Franchi contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

"È stata un'annata particolare e l'esultanza dell'altra sera è una sorta di liberazione anche se non è finita. Non ci aspettavamo questa stagione, siamo partiti con obiettivi diversi e per cambiarli è servita umiltà. Non era scontato arrivare a questa situazione".