Bruno Giordano, scomparsa la moglie Susanna. Il cordoglio della Lazio
14.04.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Un profondo lutto ha colpito Bruno Giordano. L’ex calciatore della Lazio, attraverso i suoi profili social, ha annunciato la scomparsa della moglie Susanna: “Con profondo dolore annunciano la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori”.
Anche la Lazio si è unita al cordoglio con un messaggio: “La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie”.
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Jessica Reatini
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