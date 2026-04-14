FIGC, Malagò rallenta: "La mia candidatura? Devo valutare..."

Giovanni Malagò, dopo che è stato reso pubblico l'appoggio di 19 club su 20 alla sua candidatura da presidente federale (solo la Lazio ha scelto un'altra strada), è intervenuto nel corso del podcast 'Sette Vite' per dire la sua sulla possibile candidatura e sul sostegno ottenuto:

"Non mi sono candidato ufficialmente. Sarebbe una sfida affascinante, ma valuterò solo dopo un passaggio formale di una componente; senza quello, non si entra in corsa. Vedere una tale compattezza in un mondo storicamente litigioso è un fatto impressionante; senza questo livello di fiducia avrei già declinato. Credo che mi venga riconosciuta credibilità e affidabilità. Nei momenti complicati serve qualcuno che sia considerato efficace e capace di tenere la barra dritta. La mancata qualificazione ai Mondiali è qualcosa di incredibile e doloroso per ogni italiano".