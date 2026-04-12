Calciomercato Lazio | Prima offerta per Subiabre: tutti i dettagli
12.04.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ian Subiabre è il nuovo talento del River Plate. L'esterno classe 2007 è seguito da diverse squadre europee come Chelsea, Tottenham, Villarreal, Borussia Dortmund, Barcellona, Atletico Madrid e Lazio, almeno secondo quanto riportato dal portale elintransigente.com. La prima vera proposta per l'argentino, però, sarebbe arrivata dalla Turchia: il Trabzonspor infatti avrebbe offerto 10 milioni di euro, già rifiutati dal club di Buenos Aires.
A confermarlo è stato il suo agente Claudio Caniggia: "C'è stata un'offerta, si sono parlati tra club. L'ho scoperto proprio oggi in realtà". Con ogni probabilità Subiabre non si muoverà fino a giugno, dove poi verrà presa una decisione sul suo futuro. E anche a Formello lo tengono d'occhio per l'estate.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.