Lazio, i piazzati sono un incubo: ecco i numeri sui gol subiti
RASSEGNA STAMPA - Incubo piazzati a sfavore per la Lazio. In questa stagione la squadra biancoceleste si è rivelata estremamente esposta al rischio di subire gol da situazioni da fermo, portando a casa numeri tutt’altro che esaltanti.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, senza calcolare i calci di rigore circa una rete ogni cinque arriva dai piazzati. Sono sette i gol subiti da situazioni da fermo su trentadue reti incassate dalla Lazio in stagione, per una percentuale pari al 22% del totale.
Un vero e proprio incubo per Sarri, che con l’infortunio di Marusic perde un altro saltatore dopo quelli andati via con il mercato di gennaio. Un’ulteriore problematica con cui fare i conti per la Lazio, soprattutto in vista della gara del 22 aprile contro l’Atalanta.