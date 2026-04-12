Fiorentina - Lazio, Motta sfida De Gea: due generazioni di portieri a confronto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'esperienza di chi ha dimostrato già tutto contro la freschezza e l'innocenza di chi il suo futuro lo deve ancora ancora scrivere. Nella sfida tra Fiorentina e Lazio andrà in scena anche il confronto tra David De Gea ed Edoardo Motta, due portieri distanti per età e con carriere ben diverse, ma accomunati da un recente ottimo stato di forma.

Sbarcato a Firenze la scorsa stagione dopo un anno lontano dai campi e 12 stagioni trascorse in Premier League, a 35 anni De Gea continua a fare la differenza e per i viola continua a essere un leader, nonostante qualche abbaglio in più. Dall'altra parte c'è chi ha appena compiuto il salto tra i grandi come Motta che, dopo qualche mese in serie cadetta con la Reggiana, è arrivato nella Capitale, ritrovandosi titolare all'improvviso dopo l'infortunio di Provedel e mostrando fin da subito qualità importanti.

Nonostante le differenze, negli ultimi turni i due hanno offerto un rendimento molto simile. Dalla 28esima giornata, i due portieri vantano la più alta percentuale di parate tra quelli con almeno una presenza : 87% per lo spagnolo, 86% per l'italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia anche nello stesso periodo, solo Milinkovic-Savic e Perin abbiano incassato meno gol di De Gea e Motta, battuti appena due volte. Questi numeri, poi, hanno avuto un riscontro anche sul campo: nelle ultime quattro gare, Lazio e Fiorentina sono rimaste imbattute, raccogliendo rispettivamente 10 e 8 punti. A Firenze i due si affronteranno per la prima volta. Un confronto tra due storie molto diverse, ma che domani non conteranno nulla quando a parlare sarà il campo.