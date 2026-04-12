Caos Roma, strappo tra Ranieri e Gasperini: cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - Spaccatura tra Ranieri e Gasperini. La Roma è nel caos dopo le ultime dichiarazioni del senior advisor giallorosso, a cui il tecnico ha deciso di non rispondere totalmente dopo la gara contro il Pisa. In questi due giorni di riposo concessi alla squadra, entrambi rifletteranno su quanto accaduto. E intanto, come scrive Il Corriere dello Sport, si aspetta l'intervento dei Friedkin (al momento in silenzio).
In particolare di Dan, che ha già chiesto ai due una tregua immediata: anche se non c'è alcun incontro ufficiale in programma, domani potrebbero tutti incontrarsi a Trigoria. Alla fine della stagione, con o senza qualificazione in Champions League, sicuramente ci sarà una resa dei conti: a Trigoria qualcosa sembra inevitabilmente destinato a cambiare.