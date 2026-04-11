Lazio, Grosso per il post-Sarri? L'allenatore: "Sto parlando con la società e..."

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Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è in bilico. Al termine della stagione, anche in base alle offerte che arriveranno sul tavolo, il tecnico toscano dovrà prendere una decisione sul da farsi: se continuare a lavorare per questa società o se rinunciare ai due anni restanti di contratto. Nel frattempo, si avvicendano le voci sul possibile sostituto del Comandante e, oltre a quelli di Gattuso e Pisacane, è emerso anche il nome di Fabio Grosso.

L'attuale allenatore del Sassuolo è una delle sorprese della Serie A di quest'anno e il suo modo di fare calcio è stato spesso incensato anche dallo stesso Sarri. Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro il Genoa, Grosso ha però preferito non parlare del suo futuro, specificando come ogni dialogo con la società si limiti, per ora, al presente.

"Affrontiamo i temi del presente per quelli del futuro, poi sappiamo che nel calcio un giorno dici una cosa e il giorno dopo ne dici un'altra. Noi siamo concentrati sul presente, ho un dialogo frequente con la società e non ci stiamo parlando di quello che sarà e stiamo cercando di seminare sul presente".