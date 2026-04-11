Parma, Cuesta torna sulla Lazio: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma..."
11.04.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia della gara contro il Napoli, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul pareggio contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Sono convinto che scenderanno in campo undici giocatori, con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte e qualitativo. Ma sappiamo che noi portiamo una settimana di buon lavoro, siamo riusciti a reagire alle difficoltà dopo le sconfitte di Torino e con la Cremonese, facendo un'ottima prestazione con la Lazio. Non avevo dubbi sulla reazione dei ragazzi. Adesso dobbiamo creare continuità che ci possa permettere di essere sempre competitivi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.