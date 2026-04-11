Calciomercato Lazio | Tira e molla per Diogo Leite: la trattativa non avanza
RASSEGNA STAMPA - Prima chiuso, poi saltato, ora di nuovo in stallo: la trattativa per Diogo Leite resta bloccata. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport, con la Lazio che continua il tira e molla per il difensore dell’Union Berlino, in scadenza a giugno, ma pesano i costi e soprattutto le commissioni. Nonostante il gradimento tecnico, l’accordo è lontano e il giocatore valuta altre offerte, con una richiesta di circa due milioni d’ingaggio.
Nel frattempo il club biancoceleste guarda anche all’Argentina. Per la difesa piace Lautaro Rivero, giovane del River Plate, seguito anche dall’Inter. Mancino come Leite, il suo nome potrebbe essere legato anche alle valutazioni su Alessio Romagnoli.
Sempre dal River è emerso l’interesse per Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007, già impiegato con continuità in stagione. La Lazio osserva e valuta, mentre il caso Leite resta ancora tutto da risolvere.