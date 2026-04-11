Lazio, idea turnover sulle fasce: possibile chance per Lazzari e Pellegrini
11.04.2026 12:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri va verso la 31esima formazione diversa, la gara di Firenze sarà all'insegna di numerosi cambiamenti sia per scelte tecniche che per colpa delle assenze.
Lunedì potrebbe essere una chance per molti di mettersi in mostra. In ogni reparto è previsto del turnover, persino in difesa: secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri potrebbe cambiare la batteria dei terzini, con Lazzari e Pellegrini che insidiano Marusic e Tavares per una maglia da titolare. Resta difficile da immaginare un turnover così massiccio, ma tutto è ancora aperto, il Comandante non ha ancora preso decisioni definitive.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.