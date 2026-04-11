ATP Montecarlo, Sinner in semifinale con Zverev: orario e dove vederla
11.04.2026 11:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Jannik Sinner ha battuto Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale del torneo Atp di Montecarlo, col punteggio di 6-3 6-4. L'atoatesino ha conquistato il pass per la semifinale e affronterà Alexander Zverev, uscito vincente dal match contro Joao Fonseca. Sarà il terzo incontro in stagione tra i due, l'appuntamento sulla terra rossa del Court Ranieri III...> SINNER <